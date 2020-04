Download Lagu MP3 Drake Full Album, 20 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu In My Feelings

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Drake, berikut cara unduh lagu MP3 Drake atau download lagu MP3 Drake Full Album, dalam Gudang Lagu terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, Video Klip 20 lagu nonstop Drake di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 Drake Full Album 2020 dalam artikel ini.

Drake adalah seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, aktor, dan pengusaha asal Kanada.

• Download Lagu Religi Opick Full Album MP3, Cocok Didengar saat Ramadhan

• Download Lagu Tulung Arda & Didi Kempot, Video YouTube

• Download Lagu Marhaban ya Ramadan DBagindas, Lengkap dengan Lirik dan Video Klip YouTube

• Download Lagu MP3 Nicki Minaj Full Album, 20 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Bang Bang

Drake lahir di Toronto, Ontario, Kanada pada 24 Oktober 1986, ia memiliki nama lengkap Aubrey Drake Graham.

Drake awalnya dikenal sebagai aktor serial televisi drama remaja Degrassi: The Next Generation diawal tahun 2000-an.

Karena mimpinya mengejar karier sebagai seorang rapper.

Pada tahun 2007, Drake kemudian mengundurkan di serial tersebut dan merilis album kompilasi pertamanya bertajuk “Room for Improvement”.

Selain itu, Drake juga sempat merilis dua album kompilasi lainnya Comeback Season dan So Far Gone, sebelum bergabung Young Money Entertainment milik Lil Wayne pada Juni 2009.

Hingga saat ini, Drake berhasil dikenal sebagai salah satu rapper pria kenamaan di dunia musik Internasional.