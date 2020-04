VIDEO Nana Mirdad Posting Potret Lydia Kandou 34 Tahun Silam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nana Mirdad unggah potret lawas sang ibunda, Lydia Kandou.

Artis lawas dengan nama asli Lydia Ruth Elizabeth Kandou memang masih ada di benak masyarakat.

Lydia Kandou memang telah menyelami dunia film sejak 39 lalu.

Kini, potret lawas Lydia Kandou semasa remaja diunggah oleh sang anak, Nana Mirdad.

Melalui media sosial Instagram @nanamirdad_, Nana mengunggah potret ibunya yang sedang mengasuh dirinya di usia 5 bulan.

Nana menyandingkan potret Lydia Kandou dengan dirinya.

"Slide 1 : Mamaku umur 23 tahun dengan aku umur 5 bulan.

Slide 2 : Mamaku umur 23 tahun dengan aku umur 35 tahun," tulis @nanamirdad_.

Potret lawas tersebut mendapat pujian dari saudara kandungnya, Naysilla Mirdad.

"Super cantik!" tulis akun @naymirdad.

Bahkan potret lawas Lydia Kandou lagi-lagi dibandingkan warganet dengan artis India, Kajol.

Sebelumnya, Lydia Kandou juga kerap dipuji mirip dengan Kajol.

Mantan istri aktor Jamal Mirdad ini sempat mengunggah hasil pemotretan di tahun 1994-1995 an.

Tak sedikit netizen yang memuji dirinya mirip seperti Kajol Mukherjee Devgan.

Aktris Bollywood yang pernah beradu akting dengan Syah Rukh Khan tersebut, disebut-sebut memiliki versi Indonesia, yaitu Lydia Kandou.

Tak hanya dipuji mirip Kajol, Lydia juga tampak menuai pujian lantaran dirinya masih tampak cantik dari masa ke masa.

Berikut ini beberapa pujian yang dalam kolom komentar unggahan foto Lydia Kandou tersebut.

"Kya kajol devgan @lydiakandou_," tulis pemilik akun @amorasyaluna

"Kajol versi Indonesia...," tambah @nathalietumanan

"Kirain Kajool, bollywood," imbuh @hotmaveronika

"Mirip Kajol," ungkap @femmyhadid

"tante @lydiakandou_ yg skrg & dulu msh sama cantiknya. . hnya usia yg bertmbh tetapi tdk berkurang raut yg snantiasa mnebar senyuman penyejuk hati. God Bless tante... tetap mlekat hatimu kpdNYA. Amin," tambah @indrasusanti68

"Ntahlah dari dlu suka banget sama artis kawakan ini, hehehe klo ibu ini main film pasti q tonton, cantiiiiiknya g pudar pudar, malah turun sama ank gadisnya, keduanya artis favo q," puji @lastrisitung

"You truly are beautiful inside and out darling," ungkap @reywoworg

"Salah satu bintang perempuan yg sy suka...bunda @lydiakandou_ sosok yg sll apa adanya , sederhana tp berkharisma ...dari dulu sampai saat ini...semoga bunda sll sehat bersama kel," tulis @sylvanasimanungkalit.

