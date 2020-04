Daftar Harga Mobil Bekas Avanza April 2020, Mulai Rp 50 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Toyota Avanza April 2020, mulai Rp 50 juta.

Berikut harga mobil bekas Toyota Avanza April 2020, mulai Rp 50 juta sebagaimana dilansir GridOto, Senin 27 April 2020.

Cek varian, tahun, spesifikasi, dan harga mobil bekas Toyota Avanza.

E M/T 2004 1.300 cc, 96 dk Rp 50 juta

G M/T 2004 1.300 cc, 96 dk Rp 60 juta

S A/T 2004 1.300 cc, 96 dk Rp 65 juta

E M/T 2005 1.300 cc, 96 dk Rp 55 juta

G M/T 2005 1.300 cc, 96 dk Rp 65 juta

S A/T 2005 1.300 cc, 96 dk Rp 70 juta

E M/T 2006 1.300 cc, 96 dk Rp 60 juta

E VVT-I M/T 2006 1.300 cc, 96 dk Rp 65 juta

G M/T 2006 1.300 cc, 96 dk Rp 70 juta

G VVT-I M/T 2006 1.300 cc, 96 dk Rp 75 juta

S A/T 2006 1.300 cc, 96 dk Rp 80 juta

E VVT-I M/T 2007 1.300 cc, 96 dk Rp 70 juta

G VVT-I M/T 2007 1.300 cc, 96 dk Rp 80 juta

S VVT-I A/T 2007 1.500 cc, 103 dk Rp 80 juta

S VVT-I M/T 2007 1.500 cc, 103 dk Rp 80 juta

E VVT-I M/T 2008 1.300 cc, 96 dk Rp 75 juta

G VVT-I M/T 2008 1.300 cc, 96 dk Rp 85 juta

S VVT-I A/T 2008 1.500 cc, 103 dk Rp 90 juta

S VVT-I M/T 2008 1.500 cc, 103 dk Rp 90 juta

E VVT-I M/T 2009 1.300 cc, 96 dk Rp 80 juta

G VVT-I M/T 2009 1.300 cc, 96 dk Rp 90 juta

S VVT-I A/T 2009 1.500 cc, 103 dk Rp 100 juta

S VVT-I M/T 2009 1.500 cc, 103 dk Rp 100 juta

E VVT-I A/T 2010 1.300 cc, 96 dk Rp 85 juta

E VVT-I M/T 2010 1.300 cc, 96 dk Rp 85 juta

G VVT-I A/T 2010 1.300 cc, 96 dk Rp 85 juta

G VVT-I M/T 2010 1.300 cc, 96 dk Rp 95 juta

S VVT-I A/T 2010 1.500 cc, 103 dk Rp 105 juta

S VVT-I M/T 2010 1.500 cc, 103 dk Rp 105 juta

E VVT-I A/T 2011 1.300 cc, 96 dk Rp 90 juta

E VVT-I M/T 2011 1.300 cc, 96 dk Rp 90 juta

G VVT-I A/T 2011 1.300 cc, 96 dk Rp 90 juta

G VVT-I M/T 2011 1.300 cc, 96 dk Rp 100 juta

S VVT-I A/T 2011 1.500 cc, 103 dk Rp 110 juta

S VVT-I M/T 2011 1.500 cc, 103 dk Rp 110 juta

All New E A/T 2012 1.300 cc, 96 dk Rp 100 juta

All New E M/T 2012 1.300 cc, 96 dk Rp 100 juta

All New G A/T 2012 1.300 cc, 96 dk Rp 105 juta

All New G M/T 2012 1.300 cc, 96 dk Rp 105 juta

All New Veloz 1.5 A/T 2012 1.500 cc, 103 dk Rp 120 juta

All New Veloz 1.5 M/T 2012 1.500 cc, 103 dk Rp 120 juta

All New E A/T 2013 1.300 cc, 96 dk Rp 105 juta

All New E M/T 2013 1.300 cc, 96 dk Rp 105 juta

All New G M/T 2013 1.300 cc, 96 dk Rp 115 juta

All New Veloz 1.5 A/T 2013 1.500 cc, 103 dk Rp 130 juta

All New Veloz 1.5 M/T 2013 1.500 cc, 103 dk Rp 130 juta

G M/T 2013 1.300 cc, 96 dk Rp 139 juta

All New E A/T 2014 1.300 cc, 96 dk Rp 110 juta

All New E M/T 2014 1.300 cc, 96 dk Rp 110 juta

All New G M/T 2014 1.300 cc Rp 120 juta

All New G M/T 2014 1.300 cc, 96 dk Rp 120 juta

All New Veloz 1.5 A/T 2014 1.500 cc, 103 dk Rp 140 juta

All New Veloz 1.5 M/T 2014 1.500 cc, 103 dk Rp 140 juta

G A/T 2014 1.300 cc, 96 dk Rp 138 juta

G Lux A/T 2014 1.300 cc, 96 dk Rp 144 juta

All New E A/T Facelift 2015 1.300 cc, 96 dk Rp 115 juta

All New E M/T Facelift 2015 1.300 cc, 96 dk Rp 128 juta

All New G A/T Facelift 2015 1.300 cc, 96 dk Rp 130 juta

All New G M/T Facelift 2015 1.300 cc, 96 dk Rp 165 juta

All New Veloz 1.3 A/T 2015 1.300 cc, 96 dk Rp 140 juta

All New Veloz 1.3 M/T 2015 1.300 cc, 96 dk Rp 140 juta

All New Veloz 1.5 A/T Facelift 2015 1.500 cc, 103 dk Rp 145 juta

All New Veloz 1.5 M/T Facelift 2015 1.500 cc, 103 dk Rp 150 juta

All New E A/T Facelift 2016 1.300 cc, 96 dk Rp 125 juta

All New E M/T Facelift 2016 1.300 cc, 96 dk Rp 125 juta

All New G A/T Facelift 2016 1.300 cc, 96 dk Rp 140 juta

All New G M/T Facelift 2016 1.300 cc, 96 dk Rp 135 juta

All New Veloz 1.3 A/T 2016 1.300 cc, 96 dk Rp 150 juta

All New Veloz 1.3 M/T 2016 1.300 cc, 96 dk Rp 150 juta

All New Veloz 1.5 A/T Facelift 2016 1.500 cc, 103 dk Rp 160 juta

All New Veloz 1.5 M/T Facelift 2016 1.500 cc, 103 dk Rp 160 juta

All New E A/T Facelift 2017 1.300 cc, 96 dk Rp 135 juta

All New E M/T Facelift 2017 1.300 cc, 96 dk Rp 135 juta

All New G A/T Facelift 2017 1.300 cc, 96 dk Rp 150 juta

All New G M/T Facelift 2017 1.300 cc, 96 dk Rp 150 juta

All New Veloz 1.3 A/T 2017 1.300 cc, 96 dk Rp 160 juta

All New Veloz 1.3 M/T 2017 1.300 cc, 96 dk Rp 160 juta

All New Veloz 1.5 A/T Facelift 2017 1.500 cc, 103 dk Rp 170 juta

All New Veloz 1.5 M/T Facelift 2017 1.500 cc, 103 dk Rp 170 juta

All New E A/T Facelift 2018 1.300 cc, 96 dk Rp 145 juta

All New E M/T Facelift 2018 1.300 cc, 96 dk Rp 145 juta

All New G A/T Facelift 2018 1.300 cc, 96 dk Rp 160 juta

All New G M/T Facelift 2018 1.300 cc, 96 dk Rp 168,71 juta

All New Veloz 1.3 A/T 2018 1.300 cc, 96 dk Rp 170 juta

All New Veloz 1.3 M/T 2018 1.300 cc, 96 dk Rp 170 juta

All New Veloz 1.5 A/T Facelift 2018 1.500 cc, 103 dk Rp 180 juta

All New Veloz 1.5 M/T Facelift 2018 1.500 cc, 103 dk Rp 180 juta