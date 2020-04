Download Lagu MP3 Selena Gomez & the Scene Full Album, 20 Video YouTube Termasuk Lagu Who Says

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Selena Gomez & the Scene, berikut cara unduh lagu MP3 Selena Gomez & the Scene atau download lagu MP3 Selena Gomez & the Scene Full Album, dalam Gudang Lagu terpopuler Tahun 2020.

Selena Gomez & the Scene adalah sebuah band pop rock Amerika dari Hollywood, California, yang terbentuk pada tahun 2008.

Selena Gomez & the Scene terdiri dari vokalis utama Selena Gomez, bassis Joey Clement, drummer Greg Garman, keyboardis Dane Forrest, dan gitaris Drew Taubenfeld.

Band ini telah merilis tiga album studio tujuh single dan sembilan video musik.

Selena Gomez & the Scene merilis album debut mereka, Kiss & Tell pada tanggal 29 September 2009. Album debut tersebut berhasil berada di nomor 9 di AS Billboard 200.

Pada bulan Maret 2010 album ini bersertifikat Emas oleh Recording Industry Association of America (RIAA).

Single kedua dari album, "Naturally", mencapai tiga puluh teratas di Amerika Serikat, dan dua puluh di Selandia Baru, Inggris, Irlandia, Kanada dan Jerman.

