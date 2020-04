TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Toyota Innova bensin April 2020, mulai Rp 68 juta.

Berikut harga mobil bekas Toyota Innova bensin April 2020, mulai Rp 68 juta sebagaimana dilansir GridOto, Rabu 29 April 2020.

Cek varian, tahun, spesifikasi, dan harga bekas Toyota Innova bensin di bawah ini.

E 2004 2.000 cc, 136 dk Rp 68 juta

G A/T 2004 2.000 cc, 136 dk Rp 80 juta

G M/T 2004 2.000 cc, 136 dk Rp 80 juta

V A/T 2004 2.000 cc, 136 dk Rp 80 juta

V M/T 2004 2.000 cc, 136 dk Rp 80 juta

E 2005 2.000 cc, 136 dk Rp 75 juta

G A/T 2005 2.000 cc, 136 dk Rp 90 juta

G M/T 2005 2.000 cc, 136 dk Rp 85 juta

V 2.7 A/T 2005 2.000 cc, 136 dk Rp 120 juta

V A/T 2005 2.000 cc, 136 dk Rp 90 juta

V M/T 2005 2.000 cc, 136 dk Rp 90 juta

E 2006 2.000 cc, 136 dk Rp 80 juta

G A/T 2006 2.000 cc, 136 dk Rp 95 juta

G M/T 2006 2.000 cc, 136 dk Rp 95 juta

V A/T 2006 2.000 cc, 136 dk Rp 100 juta

V Luxury A/T 2006 2.000 cc, 136 dk Rp 100 juta

V M/T 2006 2.000 cc, 136 dk Rp 100 juta

E 2007 2.000 cc, 136 dk Rp 85 juta

G A/T 2007 2.000 cc, 136 dk Rp 105 juta

G M/T 2007 2.000 cc, 136 dk Rp 105 juta

V A/T 2007 2.000 cc, 136 dk Rp 110 juta

V Luxury A/T 2007 2.000 cc, 136 dk Rp 110 juta

V M/T 2007 2.000 cc, 136 dk Rp 110 juta

E A/T 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 90 juta

E Facelift 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 115 juta

G A/T 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 120 juta

G A/T Facelift 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 120 juta

G M/T 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 115 juta

G M/T Facelift 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 125 juta

V A/T Facelift 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 130 juta

V Luxury A/T 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 120 juta

V M/T Facelift 2008 2.000 cc, 136 dk Rp 130 juta

E A/T 2009 2.000 cc, 136 dk Rp 95 juta

E Facelift 2009 2.000 cc, 136 dk Rp 95 juta

G A/T Facelift 2009 2.000 cc, 136 dk Rp 130 juta

G M/T Facelift 2009 2.000 cc, 136 dk Rp 135 juta

V A/T Facelift 2009 2.000 cc, 136 dk Rp 140 juta

V Luxury A/T 2009 2.000 cc, 136 dk Rp 130 juta

V M/T Facelift 2009 2.000 cc, 136 dk Rp 140 juta

E A/T 2010 2.000 cc, 136 dk Rp 105 juta

E Facelift 2010 2.000 cc, 136 dk Rp 105 juta

G A/T Facelift 2010 2.000 cc, 136 dk Rp 140 juta

G M/T Facelift 2010 2.000 cc, 136 dk Rp 140 juta

J 2010 2.000 cc, 136 dk Rp 90 juta

V A/T Facelift 2010 2.000 cc, 136 dk Rp 150 juta

V Luxury A/T 2010 2.000 cc, 136 dk Rp 140 juta

V M/T Facelift 2010 2.000 cc, 136 dk Rp 150 juta

E A/T 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 115 juta

E Facelift 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 120 juta

E M/T Grand New 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 130 juta

G A/T Facelift 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 145 juta

G A/T Grand New 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 150 juta

G M/T Facelift 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 145 juta

G M/T Grand New 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 160 juta

J 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 100 juta

J Grand New 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 110 juta

V A/T Facelift 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 160 juta

V A/T Grand New 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 170 juta

V A/T Grand New Lux A/T 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 170 juta

V Luxury A/T 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 150 juta

V M/T Facelift 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 160 juta

V M/T Grand New 2011 2.000 cc, 136 dk Rp 160 juta

E A/T Grand New 2012 2.000 cc, 136 dk Rp 130 juta

E M/T Grand New 2012 2.000 cc, 136 dk Rp 140 juta

G A/T Grand New 2012 2.000 cc, 136 dk Rp 170 juta

G M/T Grand New 2012 2.000 cc, 136 dk Rp 170 juta

J Grand New 2012 2.000 cc, 136 dk Rp 120 juta

V A/T Grand New 2012 2.000 cc, 136 dk Rp 180 juta

V A/T Grand New Lux A/T 2012 2.000 cc, 136 dk Rp 180 juta

V M/T Grand New 2012 2.000 cc, 136 dk Rp 190 juta

E A/T Grand New 2013 2.000 cc, 136 dk Rp 140 juta

E M/T Grand New 2013 2.000 cc, 136 dk Rp 150 juta

G A/T Grand New 2013 2.000 cc, 136 dk Rp 180 juta

G M/T Grand New 2013 2.000 cc, 136 dk Rp 180 juta

J Grand New 2013 2.000 cc, 136 dk Rp 130 juta

V A/T Grand New 2013 2.000 cc, 136 dk Rp 190 juta

V A/T Grand New Lux A/T 2013 2.000 cc, 136 dk Rp 190 juta

V M/T Grand New 2013 2.000 cc, 136 dk Rp 200 juta

E A/T Grand New FL 2014 2.000 cc, 136 dk Rp 150 juta

E M/T Grand New FL 2014 2.000 cc, 136 dk Rp 160 juta

G A/T Grand New FL 2014 2.000 cc, 136 dk Rp 190 juta

G M/T Grand New 2014 2.000 cc, 136 dk Rp 190 juta

J Grand New 2014 2.000 cc, 136 dk Rp 140 juta

V A/T Grand New FL 2014 2.000 cc, 136 dk Rp 190 juta

V A/T Grand New Luxury FL 2014 2.000 cc, 136 dk Rp 200 juta

V M/T Grand New 2014 2.000 cc, 136 dk Rp 210 juta

E A/T Grand New FL 2015 2.000 cc, 136 dk Rp 160 juta

E M/T Grand New FL 2015 2.000 cc, 136 dk Rp 170 juta

G A/T Grand New FL 2015 2.000 cc, 136 dk Rp 200 juta

G M/T Grand New 2015 2.000 cc, 136 dk Rp 200 juta

J Grand New 2015 2.000 cc, 136 dk Rp 150 juta

V A/T Grand New FL 2015 2.000 cc, 136 dk Rp 200 juta

V A/T Grand New Luxury FL 2015 2.000 cc, 136 dk Rp 210 juta

V M/T 2016 2.000 cc, 136 dk Rp 250 juta

2.0 V M/T Putih 2017 2.000 cc, 136 dk Rp 267 juta

( Tribunlampung.co.id)