Download Lagu Ridin MP3 NCT Dream, Video Klip Ridin Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Ridin dinyanyikan NCT Dream dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Ridin dan video klip Ridin dalam artikel ini.

NCT Dream baru saja dirilis melalui kanal YouTube SM TOWN pada 29 April 2020 dan sehari setelahnya langsung trending YouTube.

Lirik lagu Ridin menceritakan tentang usaha untuk melewati segala rintangan dalam hidup.

Berikut lirik lagu Ridin - NCT Dream

Geori wi teong bin deuthan i neukkim

Yeolgiro gadeuk chaeweo Reloading

Gyeonggyereul Break break out

Eodideunji gyeonweo bwa

Ijen uriga bangaswel danggyeo jal bwa

We're back No more brakes

Modu da Sit back

Ijen majuhae nal hyanghan Scream

Oraen gidarime kkeute bureul butyeo

Shidong geoneun sungan It's game over ya

Talk talk eodil gado

Talk talk nae yaegiro

Dadeul tteodeulsseokhae

Jjijeojineun deuthan machareum wiro nan

Seoneul neomeoseo

Shiganeul jayurobge

Deo tteugeopge i sunganeul dalgweo

Burn up the road

Nal neomeoseol geuttaekkaji

Geori wi teong bin deuthan i neukkim

Yeolgiro gadeuk chaeweo Reloading

Gyeonggyereul Break break out

Eodideunji gyeonweo bwa

Ijen uriga bangaswel danggyeo jal bwa