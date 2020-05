Boy William Tak Mau Gelar Pernikahan Tahun Ini

TRIBUNLAMPUNG.,CO.ID - Boy William batal menikah tahun ini. Rencana pernikahan dengan Karen Vandela yang sedianya digelar pada 2020 gagal digelar.

Presenter Boy William terpaksa harus menunda pernikahannya dengan Karen Vandela karena pandemi virus corona.

Hal itu diungkapkan Boy dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Boy William, Kamis (30/4/2020).

"Sekarang sih harus dipostpone, too bad banget, harusnya tahun ini," kata Boy.

Meski demikian, Boy tidak mempermasalahkan terkait penundaan acara pernikahannya.

Hal tersebut lantaran menurutnya, saat ini masih banyak masalah besar yang perlu menjadi perhatian.

"But that's okay, masih banyak masalah lain di dunia ini, so doain saja semoga everything will be okay," kata Boy.

• Barbie Kumalasari yang Tampil Tanpa Make Up Bikin Kaget Boy William

• Nikita Mirzani Akui Hartanya yang Disebut Rp 1,3 Triliun: Kalau Dikalkulasi Mungkin Segitu

• Ringgo Kaget Ditelepon Dokter, Kandungan Sabai Morscheck Harus Diperiksa Ulang

• Kesal Baim Wong Bahas Poligami Lagi, Paula sampai Tunjuk-tunjuk Suami

Dalam video tersebut, Boy dan Karen juga menjawab beberapa pertanyaan soal hubungan asmara mereka.

Karen mengungkapkan Boy bukanlah tipe lelaki yang romantis kepada dirinya.

Keromantisan Boy, menurut Karen ditunjukkan hanya pada saat momen tertentu saja.

"Ya kalau ada momennya bisa romantis, tapi biasanya enggak," ujar Karen.