Deddy Corbuzier Ternyata Tak Pernah Blokir Akun IG Luna Maya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Luna Maya merasa akun Instagramnya diblok oleh Deddy Corbuzier.

Hal itu diketahui setelah Luna Maya mencoba men-tag akun Deddy Corbuzier yang nyatanya tidak bisa.

Luna pun menanyakan langsung soal itu kepada Deddy Corbuzier.

Akan tetapi, Deddy menyebut bahwa dia sama sekali tak pernah memblok akun Instagram Luna Maya.

Bahkan Deddy Corbuzier berujar bahwa hal yang sama juga terjadi pada Ashanty.

“Kenapa Instagram gue lo blok?” tanya Luna Maya kepada Deddy Corbuzier channel YouTubenya seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

• Artis Luna Maya Hanya Tertawakan Dirinya Saat Dengar Ucapan Deddy Corbuzier

• Jalani Ramadan Pertama Setelah Mualaf di Tengah Pandemi Corona, Ini yang Dirasakan Deddy Corbuzier

• Artis Luna Maya Tanya Reza Rahadian: Pernah Pacaran Nggak Sih?

• Artis Inul Daratista Pusing Pikirkan Gaji dan THR Karyawannya Akibat Corona

“Gue enggak ngeblok, nah ini dia jadi pertanyaan. Betul (enggak bisa tag) karena kemarin Ashanty pun What’s App gue ‘mas kok Instagram gue diblok’. Gue cari Ashanty enggak ketemu, lo pun enggak ketemu, gimana ya caranya, serius,” kata Deddy Corbuzier.

Deddy menjelaskan dia memang tak pernah memblok Luna Maya serta Ashanty.

Apalagi menurut Deddy tidak ada alasan yang membuatnya ingin memblok keduanya.

“Gimana caranya? Gue tidak pernah ngeblok lo dan Ashanty. Ngapain gue ngeblok lo,” ujar Deddy lagi.

Meski mengakui tak memblok Luna Maya, namun Deddy mengakui mengunfollow beberapa artis di Instagramnya termasuk sang pemeran Suzzanna itu.

Deddy beralasan sudah terlalu banyak orang yang dia ikuti dalam Instagram.

“No, no, unfollow yes, no blok. Makanya pada Ashanty gue bilang, ‘Ini lo (juga) ngeblok gue loh’. Gue bilang di gue enggak ketemu tapi enggak blok kamu. I think waktu itu saya unfollow you because saya follow lebih dari seribu orang,” tutur Deddy Corbuzier.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com