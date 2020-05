TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Lagu Maaf dari Anakmu Via Vallen, Lagu Populer Via Vallen.

Lagu Maaf dari Anakmu dinyanyikan Via Vallen.

Lagu Maaf dari Anakmu diciptakan Via Vallen.

Lagu Maaf dari Anakmu dedikasikan Via Vallen untuk orangtuanya dan juga semua orang tua di dunia.

"Maafkan segala khilaf anak2mu. Percayalah semua anak di dunia ini yang tanpa sengaja menyakiti hati orang tuanya sangatlah menyesali perbuatannya," tulis via Vallen di Via Vallen Official.

Lirik Lagu Maaf dari Anakmu Via Vallen

takbir berkumandang membuatku terpaku

oleh suasana dan rasanya

teringat segala dosa dan khilaf lalu

terutama kepada ayah ibu

tiada sengaja