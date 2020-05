Download MP3 Tak Mungkin Bersama Cover Judika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Tak Mungkin Bersama Cover Judika, Video YouTube.

Lagu Tak Mungkin Bersama dinyanyikan Judika.

Lagu Tak Mungkin Bersama diciptakan dan dipopulerkan Judika.

Video klip Lagu Tak Mungkin Bersama Judika dirilis Mei 2020.

Lirik Lagu Tak Mungkin Bersama Judika

Oh, begini rasanya kehilangan dirimu, kekasih

Tak pernah 'ku bayangkan sakitnya akan seperti ini

Kau telah pergi dari hidupku

Oh, mengapakah kau tinggalkan aku seperti ini?

Saat aku masih berharap

Cinta ini masih bertahan untuk kita

Oh, mengapakah kau membawa semua kenangan indah bersama kita dulu?

Kini berakhir untuk selamanya

Oh, begini rasanya kehilangan dirimu, kekasih

Tak pernah 'ku bayangkan sakitnya akan seperti ini

Kau telah pergi dari sisiku

Hu-whoa... uh...

Mungkin bersama

(Kenyataan ini telah memisahkan kita) Uh, telah memisahkan kita

Biarkan cinta ini jadi kenangan indah untukku, oh

Oh, mengapakah kau tinggalkan aku seperti ini?

Saat aku masih berharap

Cinta ini masih bertahan untuk selamanya

Oh, mengapakah kau membawa semua kenangan indah bersama kita dulu?

Kini berakhir, oh, oh

Harus berakhir, oh-uh

Kini berakhir untuk selamanya, oh

( Tribunlampung.co.id)