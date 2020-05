Download Lagu Happy MP3 Taeyeon, Video Klip Happy Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Happy dinyanyikan Taeyeon dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Happy dan video klip Happy dalam artikel ini.

Taeyeon akhirnya kembali merilis single terbarunya berjudul Happy.

Lagu Happy kini menduduki treding musik YouTube setelah sehari diunggah melalui akun resmi SMTWON.

Berikut lirik lagu Happy - Taeyeon

Happy La La La

Happy La La La

Happy La La La

Happy Happy Happy

Gyejeori beonjyeowa dudeurin kkumilkka

Geudaeneun nae gwitgae dalkomhage

Tell me baby baby

Sonkkoba watteon bam neol sangsanghal ttaemada

Amudo moreuge misoreul jitgon hae

Thinking about you lately

Sueopshi gidarin uriye i bami

Il nyeoneul dolgo dora naege wajun gijeok gata

Oneul bam nan Happy pogeunhan i kkum

Eoreoitteon gyejeoreun neowa nae ongie nogadeulgo

Geudae pume angyeo kkumkkuneun meotjin bam

Oraen shigan sok dulmane soweoneul soksagyeo bwa

Hamkke isseo nan Happy

Yeongweonal i kkum

Happy La La La

Happy La La La

Happy La La La

Happy Happy Happy