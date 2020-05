Lanjutkan Kompetisi di Tengah Pandemi Covid-19, Setiap Tim Boleh 5 Kali Ganti Pemain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kompetisi sepakbola bisa saja dilanjutkan di tengah pandemi virus corona.

Itu setelah FIFA mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan sebuah tim melakukan lima kali pergantian pemain dalam satu pertandingan.

Salah satu cara untuk menyelesaikan kompetisi musim ini adalah menambah kuota pergantian pemain.

Gagasan tersebut sudah disampaikan FIFA ke lembaga yang mengatur aturan dalam sepak bola, IFAB.

IFAB menyatakan telah menyetujui proposal FIFA dan langsung mengumumkannya di laman resmi mereka, Jumat (8/5/2020) siang waktu setempat.

Peraturan tersebut hanya akan berlaku untuk kompetisi yang telah berjalan atau baru akan dimulai sebelum akhir tahun ini.

Lima pergantian dalam satu laga juga hanya berlaku untuk sementara, atau tepatnya sampai 31 Desember 2020 saja.

Lebih lanjut, pergantian juga hanya bisa dilakukan masing-masing tim sebanyak tiga kali per laganya.

"Dengan sepak bola yang akan dimulai kembali setelah terhenti karena pandemi Covid-19, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) telah sepakat untuk membuat amandemen sementara pada Law of the Game berdasarkan pada proposal yang diterima dari FIFA yang berusaha melindungi pemain," bunyi pernyataan IFAB.

"IFAB telah menyetujui proposal FIFA untuk memperkenalkan amandemen sementara UU 3 - The Players, yang akan memungkinkan maksimum lima penggantian dilakukan per tim per laganya."

"Namun, untuk menghindari gangguan pada permainan, setiap tim hanya akan memiliki tiga peluang untuk melakukan pergantian; penggantian juga dapat dilakukan di babak pertama."

Saat ini liga domestik Eropa dan turnamen internasional seperti Liga Champions serta Liga Europa hanya mengizinkan untuk melakukan tiga kali pergantian pemain per pertandingan di waktu normal.

Dengan menerapkan lima pergantian dalam satu pertandingan, FIFA berharap bisa meringankan tuntutan fisik pemain dan membuat kemungkinan terhindar dari cedera semakin besar. (*)

