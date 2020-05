Naysilla Mirdad Unggah Foto Ayahnya Ultah, Tanpa Nana Mirdad dan Lydia Kandou

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Aktor sekaligus musisi senior Tanah Air, Jamal Mirdad baru saja berulang tahun ke-60, pada Kamis lalu (7/5/2020).

Jamal Mirdad pun mendapat kejutan ulang tahun sederhana dari sang putri, Naysilla Mirdad.

Tak sendirian, Nay sapaan akrab Naysilla juga mengajak saudara kandung dan iparnya.

Ada Kenang Kanna dan sang istri, Tyna Dwi Jayanti.

Selain saudara, Nay juga mengajak sang kekasih, Roestiandi Tsamanov.

Nay dan Roestiandi diketahui telah berpacaran selama 5 tahun lebih.

Tak heran jika kekasih Nay itu sudah akrab dengan Jamal Mirdad dan ikut merayakan ulang tahun calon mertuanya itu.

Naysilla sendiri bersyukur karena hingga kini Ayahnya yang ia panggil dengan sebutan Papa masih sehat dan bisa bersamanya hingga kini.

"I thank God for you Papa!

Stay healthy and happy always.

Happy birthdayyy!," tulis Naysilla Mirdad di keterangan foto perayaan ulang tahun sang Ayah.

