Download Pamer Bojo Didi Kempot MP3, Lirik dan Chord Pamer Bojo Video YouTube Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Didi Kempot Pamer Bojo MP3 dan video YouTube. Lagu campursari Pamer Bojo lirik lagu dan chord dasar.

Pamer Bojo lirik dan chord dasar yang dinyanyikan Didi Kempot.

Download lagu-lagu Didi Kempot yang kini digemari lagi, tak hanya kalangan orang dewasa tapi juga para remaja milenial yang duduk di bangku SMA dan mahasiswa kuliah.

Berikut adalah lirik lagu lengkap dan chord dasar Pamer Bojo Didi Kempot:

Intro:

C F C Am Em

F G Em Am

F G C G

C

Koyo ngene

F C

Rasane wong nandang kangen

Am Em

Rino wengi atiku rasane peteng

F G Em Am

Tansah kelingan kepengen nyawang