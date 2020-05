Artis Anya Dwinov Beri Klarifikasi Hadir di Penutupan Gerai McDonald's Sarinah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Anya Dwinov ternyata ikut hadir di acara penutupan gerai McDonald's Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2020) malam.

Kehadiran Anya ini mendapat kritikan dari netizen.

Netizen mempertanyakan alasan Anya hadir di tempat itu padahal pada saat bersamaan sedang diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anya Dwinov dinilai tidak mengindahkan PSBB yang diterapkan pemerintah.

Diketahui Anya mengunggah keramaian penutupan McD yang meninggalkan kenangan bagi banyak orang itu di Instagram Story-nya.

Namun, unggahannya tersebut justru menimbulkan banyak komentar, hingga akhirnya Anya memberikan klarifikasi lewat media sosialnya.

Banyak pihak menyayangkan kerumunan terjadi karena DKI Jakarta merupakan zona merah Covid-19 dan tengah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Thank you untuk perhatiannya soal PSBB ini. Yes tadi malam saya datang ke #mcdsarinah dengan niat mau beli makanan di sana untuk terakhir kalinya sekalian melihat penutupannya," tulis Anya di akun resminya @anyadwinov, seperti dikutip Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Anya kemudian menjelaskan, ia mengurungkan niatnya masuk ke gerai penuh sejarah itu lantaran ramainya orang di dalam.

"Langsung keluar dan jalan jauh ke arah trotoar untuk mencari tempat yang lebih lowong, menjauhkan diri dari orang-orang yang mulai berdatangan. PSBB yang benar dan safety untuk diri saya," ujar Anya.