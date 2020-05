Download Film The Divine Fury (Sub Indo), Nonton Film Park Seo-joon dan Ahn Sung-ki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Cara unduh film The Divine Fury atau download film The Divine Fury dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Divine Fury di ponsel, diperankan oleh Park Seo-joon dan Ahn Sung-ki.

Bagaimana sinopsis film streaming The Divine Fury?

Film The Divine Fury adalah film bergenre action, yang dipadukan dengan genre horor asal Korea Selatan.

Film The Divine Fury telah dirilis di bioskop pada akhir bulan Juli 2019, film ini menjadi yang ditunggu-tunggu oleh penikmat film Korea di seluruh dunia.

Bagi penikmat film horor sekaligus action, The Divine Fury termasuk film yang layak ditonton.

The Divine Fury disutradarai dan ditulis oleh Kim Joo Hwan, seorang sutradara asal Korea Selatan yang juga menyutradarai film Midnight Runner di tahun 2017 lalu.

Kim Joo Hwan memboyong beberapa aktor ternama Korea Selatan untuk film The Divine Fury.

Sederet aktor ternama seperti Park Seo Joon, Ahn Sung Ki, Woo Do Hwan, dan Choi Woo Sik, menjadi pemeran dalam film The Divine Fury yang akan segera tayang ini.

Film The Divine Fury ini dibuat oleh Lotte Entertainment dan mulai diproduksi sejak 14 Agustus 2018.