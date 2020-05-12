Film Barat

Download Film Venom (Sub Indo), Nonton Film Tom Hardy dan Michelle Williams

Cara download film Venom dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Venom atau cara download film Venom dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Venom di ponsel, diperankan oleh Tom Hardy dan Michelle Williams.

Bagaimana sinopsis film streaming Venom?

Venom adalah film anti-hero besutan Marvel, yang rilis pada 3 Oktober 2018.

Karakter Venom sebelumnya muncul dalam film 'Spider-Man 3' (2007), saat karakter Spider-Man masih dibintangi oleh Tobey Maguire.

Film Venom disutradarai oleh Ruben Fleischer yang diangkat dari karakter dalam Marvel Comics.

Skenario Venom ditulis oleh Jeff Pinkner, Scott Rosenberg, dan Kelly Marcel.

Adapun para pemeran di dalam film Venom seperti Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate dll.

Selama penayangannya, 'Venom' mendapat ulasan dari IMDb sebanyak 6.7 sedangkan Rotten Tomatoes mencatat 29%.

Film yang dibintangi oleh Tom Hardy dan Michelle Williams diperkirakan menghabiskan dana $ 100 juta, atau senilai lebih dari Rp 1 triliun dalam proses produksinya.

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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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