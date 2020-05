Download Lagu MP3 TWICE Full Album 20 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Feel Special

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu TWICE, berikut cara unduh lagu MP3 TWICE atau cara download lagu MP3 TWICE Full Album, dalam Gudang Lagu terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, Video Klip 20 lagu nonstop TWICE di Video YouTube MP3.

Yuk tambah koleksi lagu Anda, dengan download lagu MP3 TWICE Full Album 2020 dalam artikel ini.

TWICE adalah sebuah grup musik girl band K-pop asal Korea Selatan, yang dibentuk oleh JYP Entertainment melalui acara realitas SIXTEEN pada tahun 2015.

Hingga saat ini, TWICE beranggotakan sembilan orang personil.

Mereka adalah Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu.

TWICE mengawali debut pada tanggal 20 Oktober 2015, dengan album mini berjudul “The Story Begins”.

TWICE berhasil meraih ketenaran pada tahun 2016, dengan lagu "Cheer Up" yang menduduki peringkat 1 pada Gaon Digital Chart.

Tidak hanya itu, singel tersebut berhasik meraih penjualan terbaik pada tahun yang sama.

Lagu ini juga memenangkan gelar Song of the Year pada acara penghargaan musik utama seperti, Melon Music Awards dan Mnet Asian Music Awards.