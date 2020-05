Download Lagu Zombie MP3 DAY6, Video Klip Zombie Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Zombie dinyanyikan DAY6 dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Zombie dan video klip Zombie dalam artikel ini.

Grup band DAY6 akhirnya resmi meluncurkan mini album yang keenam mereka The Book of Us: The Demon dengan lagu utama Zombie.

Lagu Zombie kini menduduki trending musik Youtube dengan jumlah tayang 2 juta kali dalam sehari.

Berikut lirik lagu Zombie - DAY6

Eojeneun eotteon narieonna

Teukbyeolhan ge isseotdeonga

Tteoollyeo boryeo hajiman

Byeoldareul geon eopseotdeon geot gata

Oneuldo ttokgachi heulleoga

Naman ireoke himdeulkka

Eotteoke gyeondyeoya halkka

Maeumkkeot sorichyeo ulmyeon naajilkka

Yeah we live a life

Natgwa bameul banbokamyeonseo

Yeah we live a life

Mwonga bakkuryeo haedo

Hal su inneun geotdo

Gajin geotdo eopseo boyeo

I feel like I became a zombie

Meoriwa simjangi teong bin

Saenggak eomneun heosuabi

Eonjebuteo ireoke doen geolkka Oh why

I became a zombie

Nan tto georeo jeongcheo eopsi

Naeildo dareul geot eopsi

Geujeo jame deulgimaneul gidarimyeo sara