Drakorindo, Download Drakor Tell Me What You Saw, Streaming Drama Korea Jang Hyuk dan Choi Soo Young

Buat kalian penggemar Jang Hyuk dan Choi Soo Young dalam drama Korea, berikut sinopsis Tell Me What You Saw dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Tell Me What You Saw.

Bagaimanakah sinopsis Tell Me What You Saw?

Drama Korea Tell Me What You Saw memulai penayangan perdananya pada 1 Februari 2020.

Drama ini akan menggantikan The Lies Within yang tayang setiap Sabtu dan Minggu di OCN pukul 22.20 waktu Korea.

Drama yang dikenal dengan judul Say What You Saw ini disutradarai oleh Lee Joon Hyeong.

Ia sebelumnya pernah menyutradarai drama Hip Hop King dan juga drama Quiz From God.

Drama bergenre thriller detektif ini dibintangi oleh Jang Hyuk, ia sebelumnya pernah membintangi drama Bad Papa dan juga My Country.

Selain Jang Hyuk, drama ini juga dibintangi oleh Choi Soo Young, yang sebelumnya pernah membintangi drama Perfect Sense dan A Person May You Know.

Drama Korea Tell Me What You Saw menceritakan tentang seorang profiler yang jenius dan juga eksentrik, yakni Oh Hyun Jae (Jang Hyuk).

Ia saat ini bekerja dengan seorang detektif dan ada juga seorang memori fotografi yang bernama Cha Soo Young (Choi Soo Young).