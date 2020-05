TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Honda Brio Mei 2020, mulai Rp 75 juta.

Berikut daftar harga mobil bekas Honda Brio Mei 2020, mulai Rp 75 juta sebagaimana dilansir GridOto, Selasa 12 Mei 2020.

Cek varian, tahun, spesifikasi, dan harga mobil bekas Honda Brio Mei 2020.

1.3 E A/T 2012 1.300 cc, 100 dk Rp 105 juta

1.3 E M/T 2012 1.300 cc, 100 dk Rp 95 juta

1.3 S A/T 2012 1.300 cc, 100 dk Rp 90 juta

1.3 S M/T 2012 1.300 cc, 100 dk Rp 90 juta

1.2 E A/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 95 juta

1.2 E M/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 95 juta

1.2 E Satya A/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

1.2 S A/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

1.2 S M/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 90 juta

1.2 S Satya M/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 90 juta

1.3 E A/T 2013 1.300 cc, 100 dk Rp 110 juta

1.3 E M/T 2013 1.300 cc, 100 dk Rp 105 juta

1.3 S A/T 2013 1.300 cc, 100 dk Rp 95 juta

1.3 S M/T 2013 1.300 cc, 100 dk Rp 95 juta

Satya A M/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 75 juta

Satya E M/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 95 juta

Satya S A/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 90 juta

Satya S M/T 2013 1.200 cc, 89 dk Rp 85 juta

1.2 E A/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

1.2 E M/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

1.2 E Satya A/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 105 juta

1.2 S A/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 105 juta

1.2 S M/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 95 juta

1.2 S Satya M/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 95 juta

Satya A M/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 85 juta

Satya E M/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

Satya S A/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

Satya S M/T 2014 1.200 cc, 89 dk Rp 90 juta

1.2 E A/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 105 juta

1.2 E M/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 105 juta

1.2 E Satya A/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 110 juta

1.2 S A/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 110 juta

1.2 S M/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

1.2 S Satya M/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 105 juta

Satya A M/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 90 juta

Satya E M/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 105 juta

Satya S A/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 105 juta

Satya S M/T 2015 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

1.2 E A/T Facelift 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 115 juta

1.2 E M/T Facelift 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 115 juta

1.2 E Satya A/T Facelift 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 120 juta

1.2 RS A/T 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 130 juta

1.2 RS M/T 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 115 juta

1.2 S A/T Facelift 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 115 juta

1.2 S M/T Facelift 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 110 juta

Satya S A/T Facelift 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 105 juta

Satya S M/T Facelift 2016 1.200 cc, 89 dk Rp 100 juta

1.2 E A/T Facelift 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 125 juta

1.2 E M/T Facelift 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 125,9 juta

1.2 E Satya A/T Facelift 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 125 juta

1.2 RS A/T 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 135 juta

1.2 RS M/T 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 125 juta

1.2 S A/T Facelift 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 125 juta

1.2 S M/T Facelift 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 120 juta

Satya S A/T Facelift 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 115 juta

Satya S M/T Facelift 2017 1.200 cc, 89 dk Rp 110 juta

1.2 E A/T Facelift 2018 1.200 cc, 89 dk Rp 135 juta

1.2 RS A/T 2018 1.200 cc, 89 dk Rp 150 juta

1.2 RS M/T 2018 1.200 cc, 89 dk Rp 145 juta

1.2 S A/T Facelift 2018 1.200 cc, 89 dk Rp 135 juta

All New Brio Satya E M/T 2019 1.200 cc, 89 dk Rp 130 juta

All New Brio Satya RS A/T 2019 1.200 cc, 89 dk Rp 160 juta

All New Brio Satya E A/T 2019 1.200 cc, 89 dk Rp 140 juta

( Tribunlampung.co.id)