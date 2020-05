View YouTube Boy William Menurun Drastis: Beberapa Konten Aku Gagal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Channel YouTube Boy Wiliam mengalami penurunan view sangat drastis.

Yang biasanya video YouTube Boy William mendapat 1 juta view, kini sangat menurun drastis.

Bahkan untuk mencapai 1 juta view, Boy William merasa sangat susah.

Ini membuat Boy William sempat frustasi.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (11/5/2020), Boy curhat mengenai penghasilannya yang turun.

Ternyata, pandemi corona tak hanya berdampak pada bisnisnya namun juga kanal YouTube-nya.

Boy mengungkapkan, bahwa bisnis keluarganya terpaksa harus tutup karena wabah corona.

Selain itu, museum milik Boy juga bernasib sama dan harus tutup untuk sementara waktu.

"Apalagi keluarga aku juga punya bisnis restauran dan aku punya museum juga yang semuanya harus tutup, dan we can't do anything, itu ngefek banget secara income," jelas Boy.

Meski demikian, Boy mengaku masih bersyukur lantaran dirinya masih bisa bergantung dengan kanal YouTube-nya.