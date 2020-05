Siap Guncang Dunia Musik, Juara Tiga Indonesian Idol Ziva Magnolya Dapat Lagu dari Leleilmanino

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Peraih juara 3 di kontes nyanyi Indonesian Idol, Ziva Magnolya sukses curi perhatian penggemar.

Sebelum bergabung di Indonesian Idol, Ziva memang sudah lebih dulu dikenal sebagai selebgram yang kerap mengcover lagu dan mengunggah video saat ia menyanyi.

Saat Ziva harus tereleminasi di Indonesian Idol TOP 3, Maia Estianty optimis karier Ziva akan terus berkembang di industri musik tanah air.

Maia bahkan yakin Ziva akan sukses meski tak menjuari Indonesian Idol.

"Karier kamu tidak akan berhenti disini...

Masuk 3 besar sudah sangat hebat.

Apalagi 3 besarnya bagus2 banget semuanya.

Good luck buat karier ke depan...

Tinggal cari lagu yang bagus, produser yang pas, aku yakin kamu bisa sukses...

Suara kamu langka dan emas @zivamagnolya . One of the best," tulis Maia di keterangan postingannya bersama Ziva.

Doa Maia itupun nampaknya perlahan akan terwujud.