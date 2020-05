Drakorindo, Download Drakor Oh My Baby, Streaming Drama Korea Jang Nara dan Park Byung Eun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Jang Nara dalam drama Korea, berikut sinopsis Oh My Baby dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Oh My Baby.

Bagaimanakah sinopsis Oh My Baby?

Drama Korea (drakor) terbaru, Oh My Baby akan menayangkan episode perdananya pada 13 Mei 2020 di tvN.

Drama yang dibintangi oleh Jang Nara ini akan menggantikan slot penayangan Memorist yang telah berkahir.

Drama komedi romantis ini diarahkan oleh sutradara Nam Ki Hoon.

Drama komedi romantis ini menceritakan tentang Jang Ha Ri (Jang Nara), seorang wanita lajang berusia 39 tahun.

Ia bekerja sebagai wakil manajer di perusahaan majalah parenting The Baby.

Jang Ha Ri memiliki penampilan yang cantik, tetapi dia tidak pernah berkencan dalam 10 tahun terakhir karena ia adalah sosok workholic atau pecandu kerja.

Jang Ha Ri sudah menyerah menemukan cinta atau pun menikah, tetapi dia masih ingin memiliki bayi.

Jang Ha Ri pun akhirnya terlibat hubungan dengan 3 orang pria.