Ilustrasi. Nonton Film Maze Runner: The Death Cure Sub Indo, Download Film Kaya Scodelario.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film atau cara download film Maze Runner: The Death Cure dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Maze Runner: The Death Cure di ponsel.

Adapun, pemain film Maze Runner: The Death Cure adalah Dylan O'Brien dan Kaya Scodelario.

Bagaimana sinopsis film Maze Runner: The Death Cure?

Maze Runner: The Death Cure adalah film ketiga dari trilogi 'The Maze Runner'.

'Maze Runner: The Death Cure' dirilis pada 26 Januari 2018 dan kembali disutradarai Wes Ball.

Sekuel ketiga dari adaptasi novel trilogy karya James Dashner ini, mengambil lokasi syuting di Cape Town, Afrika Selatan dan Vancouver, Kanada.

Seperti 'The Maze Runner' dan 'The Maze Runner: The Scorch Trials', 'Maze Runner: The Death Cure' kembali menyuguhkan kisah petualangan Thomas (Dylan O’Brien) dan kawan-kawan menghadapi organisasi WCKD.

Adapun, para pemain film Maze Runner: The Death Cure di antaranya Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie Sangster, Dexter Darden, dan Nathalie Emmanuel.

Film Maze Runner: The Death Cure' berdurasi 143 menit dan berhasil mengumpulkan pendapatan sekitar $284 juta di seluruh dunia.