Tak Kehilangan Akal, Irish Bella dan Ammar Zoni Lakukan Foto Maternity Secara Virtual. Keren Fotonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pesinetron cantik Irish Bella untuk kali pertamanya melakukan pemotretan maternity untuk kehamilan keduanya ini.

Istri Ammar Zoni ini melakukan pemotretan bersama Diera Bachir.

Foto-fotonya pun sudah diunggah ke akun Instagram, Kamis (15/5/2020).

Tampak Irish yang mengenakan pakaian berwarna putih dipadukan dengan hijab warna mocca.

Sementara itu sang suami mengenakan pakaian berwarna mocca senada dengan hijab yang dipakai Irish.

Rupanya pemotretan dilakukan secara virtual oleh Diera.

Berikut cerita Irish tentang maternity shootnya:

Gemessss!!! Masya Allah

Thank you Ka @dierabachir

for always capturing our beautiful moments..