Nonton Film The Secret Life of Pets 2 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Louis CK

Para pengisi suara film The Secret Life of Pets 2 di antaranya Louis CK dan Eric Stonestreet.

Bagaimana sinopsis film The Secret Life of Pets 2?

The Secret Life of Pets 2 merupakan sekuel The Secret Life of Pets.

Film animasi besutan Illuminati Records ini tayang perdana di Indonesia pada 24 Agustus 2016.

Dengan durasi 90 menit, The Secret Life of Pets diarahkan oleh sutradara Yarrow Cheney bersama Chris Renaud.

Sementara, naskah filmnya ditulis Cinco Paul, Ken Daurio, dan Brian Lynch.

Suara tokoh-tokoh di dalam film ini diisi oleh Louis CK, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Steve Coogan, dan masih banyak lagi.

Film yang didistribusikan oleh studio Universal Pictures ini mendapatkan nilai dari Rotten Tomatoes sebanyak 73 persen dan dari IMDb sebanyak 6,5 dari 10.