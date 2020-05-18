Lagu Keluarga Asix
Download Selamat Lebaran Keluarga Asix, Video Klip YouTube
Download Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix, Video Klip YouTube, Lagu Terbaru Kelurga Asix
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix, Video Klip YouTube.
Lagu Selamat Lebaran dinyanyikan Keluarga Asix.
Video klip Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix dirilis di YouTube Mei 2020.
Lirik Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix
Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar
Laa illaa haillallahuwa Allaahu Akbar
Lebaran telah tiba, lebaran telah tiba
Gema takbir berkumandang
Bermaaf-maafan...
Menyambut hari yang fitri... ooh...
Lebaran telah tiba, lebaran telah tiba
Gema takbir berkumandang
Lebur semua dosa...
Kembali jiwa yang fitrah.. wouwo...
(Chorus)
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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung