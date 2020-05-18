Lagu Keluarga Asix

Download Selamat Lebaran Keluarga Asix, Video Klip YouTube

Download Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix, Video Klip YouTube, Lagu Terbaru Kelurga Asix

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix, Video Klip YouTube.

Lagu Selamat Lebaran dinyanyikan Keluarga Asix.

Video klip Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix dirilis di YouTube Mei 2020.

Lirik Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix

Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar
Laa illaa haillallahuwa Allaahu Akbar

Lebaran telah tiba, lebaran telah tiba
Gema takbir berkumandang

Bermaaf-maafan...
Menyambut hari yang fitri... ooh...

Lebaran telah tiba, lebaran telah tiba
Gema takbir berkumandang
Lebur semua dosa...

Kembali jiwa yang fitrah.. wouwo...

(Chorus)

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Lirik Lagu Selamat Lebaran
Download Lagu Selamat Lebaran Keluarga Asix
Lagu Keluarga ASIX
Berita Terkait :#Lagu Keluarga Asix
Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Detik-detik Perawat Hamil yang Terjangkit Covid-19 Meninggal Dunia
Viral Video Detik-detik Perawat Hamil yang Terjangkit Covid-19 Meninggal Dunia
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan