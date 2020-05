Ulang Tahun Ke 25, Putra Sulung Menteri Pariwisata RI Wishnutama Dapat Kejutan Manis dari Awkarin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Putra Sulung Menteri Pariwisata RI Wishnutama, Muhammad Sabian Tama, baru saja berulang tahun ke-25.

Setiap tahunnya, Sabian merayakan ulang tahun pada tanggal 16 Mei.

Di hari spesialnya tahun ini, Sabian mendapatkan kejutan spesial dari sang kekasih, Awkarin (22) yang dikenal sebagai Selebgram dan YouTuber.

Demi memberikan pesta kejutan, Awkarin sampai mengajak Sabian berkeliling Jakarta.

Karena di rumah, sedang dipersiapkan dekorasi untuk perayaan ulang tahun Sabian.

Mas Abi, begitu sapaan Awkarin kepada kekasihnya, nampak begitu bahagia karena bisa berkumpul dengan teman-teman kesayangannya di hari ulang tahun.

Melalui sebuah postingan di Instagram, Sabian mengucapkan terima kasih kepada kekasihnya yang bernama asli Karin Novilda Sulaiman itu.

Di akhir tulisannya, Sabian mengungkap rasa cintanya kepada Awkarin.

"These past few months has been really interesting for me.

(Beberapa bulan terakhir ini sangat menarik bagiku)

Being with you is like “riding a rollercoaster” the thrills of going ups and downs we always get through together,