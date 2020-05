Peluncuran Printer Tekstil Digital Dye-Sublimation Desktop Pertama Epson

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Epson Indonesia memperkenalkan printer dye-sublimation (sublimasi pewarna) desktop pertamanya - SureColor F530 24 inci.

Memberikan pencetakan dye-sublimation yang cepat dan andal yang langsung out of the box, SureColor F530 baru ini sangat ideal untuk produk-produk promosi dan pakaian fashion, termasuk mug, mousepad, dan hiasan garmen yang dipersonalisasi.

Printer ini memenuhi kebutuhan pasar untuk usaha kecil yang ingin memasuki industri tekstil dengan investasi yang rendah, printer dye-sublimation yang mudah digunakan akan memungkinkan mereka untuk menciptakan produk-produk promosi, pakaian fashion dan perabot dekorasi rumah yang dipersonalisasi. SureColor F530 menghadirkan kualitas gambar yang tinggi pada salah satu printer dye-sublimation paling ringkas dan kaya fitur di pasaran.

Printer dye-sublimation berperforma tinggi ini memberikan hasil cetak bermutu profesional dengan menggunakan teknologi PrecisionCore yang kuat.

Solusi sejati siap pakai, SureColor F530 hadir dengan sejumlah fitur praktis untuk menyederhanakan alur kerja, termasuk kertas transfer khusus untuk media yang kaku dan lembut, auto-feed tray sebanyak 50 lembar dan cutter bawaan, dan driver untuk Windows dan Mac.

“Kami sangat bersemangat untuk meluncurkan printer dye-sublimation baru ini yang akan membuka banyak peluang bisnis baru untuk usaha kecil. SureColor F530 memberikan kualitas gambar yang tinggi pada salah satu printer dye-sublimation paling ringkas dan kaya fitur di pasaran. Rangkaian aplikasi yang dapat didukung oleh printer ini sangat mengesankan dan kami yakin ini akan menjadi game-changer di industri, kata Lina Mariani, Product Marketing Manager Commercial & Industries.

Fitur tambahan meliputi:

• Kualitas Cetak yang Mengesankan – Printhead PrecisionCore MicroTFP menawarkan Precision Droplet Control untuk kejernihan yang luar biasa, ditambah keandalan tingkat komersial dengan Teknologi Verifikasi Nozzle.

• Gambar Cerah dan Cemerlang – Tinta yang hidup memberikan saturasi warna yang luar biasa dan kontras yang tinggi.

• Dukungan Media Serbaguna – Mengakomodasi gulungan dan lembaran dengan lebar hingga 24 inci; termasuk feed tray 50 lembar dan cutter bawaan untuk menambah efisiensi.

• Tidak Sering Mengganti Tinta – Botol tinta berkapasitas tinggi dengan auto-stop memungkinkan pengisian yang mudah dan tidak berantakan.

• Menangani Berbagai Macam Pekerjaan Cetak – Kertas transfer serbaguna menghasilkan gambar yang menakjubkan pada bahan yang lembut maupun kaku.

• Performa yang Andal – Didukung oleh layanan dan bantuan kelas dunia Epson1

• Desain yang Ringkas dan Bersih – Desainnya yang sangat kecil, ramping dan minimal mudah pas di desktop atau dengan sendirinya dengan dudukan opsional (dijual terpisah).

• Pencetakan Mudah yang Langsung Out of the Box – Dilengkapi dengan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk dye-sublimation, termasuk driver khusus untuk Mac dan Windows.

• Pengoperasian Intuitif – Layar sentuh LCD warna 4,3 inci menyederhanakan tugas pencetakan.

• Konektivitas Fleksibel – Mudah terhubung ke printer melalui USB, Ethernet atau WiFi terintegrasi.