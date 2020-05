VIDEO Nafa Urbach Tak Diizinkan Menikah Lagi oleh Sang Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube artis Nafa Urbach mengaku tidak berniat menikah lagi setelah bercerai dari Zack Lee.

Kepada Titi Kamal, Nafa mengatakan dia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan menikah lagi.

1. Anak tak bisa terima bapak baru

Salah satu dari alasan Nafa untuk tidak menikah lagi adalah anaknya dengan Zack Lee, Mikhaela Lee Juwono tidak mengizinkan.

"Anak gue tidak akan pernah bisa menerima bapak baru, pernah ngomong gitu," ujar Nafa di kanal YouTube Titi dan Tian, dikutip Kompas.com, Senin (18/5/2020).

Sebagai teman dekat, Titi Kamal sempat kaget karena Nafa tidak pernah menceritakan hal itu padanya.

"Karena apa ya, Ti, Mikha itu apa ya 'for me my father is Daddy and my mom just Mommy, I don't want another daddy, i don't want another mommy'. Dia ngomong kayak gitu," Nafa menuturkan.

Nafa juga berpikir perjalanan akan dimulai dari awal ketika ia memutuskan untuk menikah.

"Kayaknya gue enggak ini, Ti, enggak siap untuk ribet dalam rumah tangga yang baru lagi. Nanti harus perkenalan lagi sama mertua, karakter baru lagi, belum lagi pendekatan sama anak gue kan," ujar Nafa.