Tatjana Saphira Curhat 2 Bulan Karantina di Rumah Jadi Gampang Sedih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Tatjana Saphira sudah lebih dari dua bulan menjalani masa karantina mandiri sesuai anjuran pemerintah

Tata, panggilan akrab Tatjana mengaku sempat sulit untuk beradaptasi pada awal menjalani masa karantina mandiri.

"So far so good. Buat aku sempat agak susah gitu ya transisi pada gaya hidup yang kita jalani sekarang," kata Tatjana Saphira saat melakukan live Instagram di akun Instagram Cinema21, dikutip Kompas.com, Kamis (21/5/2020).

Dua minggu awal berada di rumah, Tata mengalami perubahan emosi.

Tatjana Saphira (warta kota)

Ia menjadi lebih gampang merasa sedih.

"Apalagi di dua minggu pertama itu sempat merasa mellow.

Sempat merasa kayak sedih," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, di saat pandemi ini Tata sedih karena harus jauh dari keluarga dan tinggal sendiri.

"Apalagi sekarang kebetulan aku tinggal sendiri.

Keluarga semua mencar di mana-mana," kata aktris berusia 22 tahun ini.