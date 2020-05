Ilustrasi. Nonton Film Cats Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Jennifer Hudson-James Corden.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film atau cara download film Cats dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Cats di ponsel.

Para pemain film Cats di antaranya Aktor Jennifer Hudson dan James Corden.

Bagaimana sinopsis Cats?

Cats adalah film drama musikal yang akan dirilis pada 20 Desember 2019, yang diadaptasi dari kumpulan puisi karya T. S. Elliot tahun 1939.

Produksi fiim Cats juga terinspirasi dari drama musikal opera karya komposer Andrew Lloyd Web, dengan nama yang sama 'Cats' yang telah tayang di Broadway Theatre pada tahun 1982.

Film Cats disutradarai oleh Tom Hooper dengan penulis skenario Lee Hall.

Sedangkan produser film Cats yaitu, Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Hayward, Tom Hooper

Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, film Cats diproduksi oleh Monumental Pictures, The Really Useful Group, Amblin Entertainment, dan Working Title Films dan didistribusikan oleh Universal Pictures.

Film Cats dibintangi oleh deretan nama besar, seperti Jennifer Hudson, James Corden, Idris Elba, Ian McKellen dan Taylor Swift.