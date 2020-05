Download Lagu Rain On Me MP3 Lady Gaga feat Ariana Grande, Video Klip Rain On Me

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Rain On Me dinyanyikan Lady Gaga feat Ariana Grande dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Rain On Me dan video klip Rain On Me dalam artikel ini.

Lady Gaga kembali membagikan lagu terbarunya di album Chromatica.

Kali ini Gaga mengumumkan perilisan lagu duetnya bersama Ariana Grande yang berjudul Rain On Me.

Berikut lirik lagu Rain On Me - Lady Gaga feat Ariana Grande

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

Rain on me

Ooh yeah, babe

Rain on me

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah