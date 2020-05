VIDEO Disebut Sudah Cerai saat Hari Raya Idul Fitri, Artis Aura Kasih Buka Suara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita Penyanyi Aura Kasih geram lantaran pada momentum Hari Raya Idul Fitri ia banyak menerima pertanyaan maupun sindiran terkait rumah tangganya.

Banyak warganet menduga isu keretakan rumah tangga Aura Kasih memang terbukti, lantaran ia hanya mengunggah momen bersama anak perempuannya saja yang bernama Arabella.

"Banyak yang nanya! Lebaran sendirian aja sama Bella! Mana suaminya? Cerai? Terus negative thingking ajaaa saat suasana Lebaran," tulis Aura Kasih melalui fitur instagram storiesnya, Senin (25/5/2020).

Ini sekaligus menjawab pertanyaan publik sejak beberapa lalu, dimana saat itu berembus isu tentang tidak harmonisnya hubungan Aura Kasih dan sang suami.

Aura Kasih menerangkan, saat ini Eryck Amaral sedang berada di Bangkok dan tidak bisa kembali ke Indonesia karena adanya virus corona

"Kebayang gak pandemic seprerti ini.. Eryck gak bisa pulang dari Bangkok dan saya gak bisa mudik (karena anjuran dari pemerintah)," ucap Aura Kasih.

Pelantun lagu 'Jangan Bilang Siapa Siapa' itu meminta netizen tidak lagi mengira ia dan Eryck bercerai karena saat ini mereka terpisah karena adanya pandemi.

"So stop asking me about that!!!," ungkap Aura Kasih.

"Lebih baik doa daripada Gibah," sambung Aura Kasih.

Seperti yang diunggah di instagramnya, Aura Kasih membagikan foto ia dan Aurablle dengan pose yang sama. Aurabella dipaikan kerudung persis seperti sang ibu.