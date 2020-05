Drakorindo, Download Drakor Memorist, Streaming Drama Korea Yoo Seung Hoo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yoo Seung Ho dalam drama Korea, berikut sinopsis Memorist dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Memorist.

Bagaimanakah sinopsis Memorist?

Drama Korea Drakor Memorist mulai bisa disaksikan 11 Maret 2020.

Ini merupakan Drakor terbaru Yoo Seung Ho.

Memorist disutradarai oleh Kim Whee dan So Jae Hyun.

Sebelumnya, Kim Whee menyutradarai beberapa film The Tooth and the Nail.

Skenarionya ditulis oleh Ahn Do Ha dan Hwang Ha Na.

Cerita Memorist diadaptasi dari webtoon karya Jae Hoo.

Memorist tayang di tvN setiap Rabu dan Kamis pukul 22.50 KST.

Drakor ini bergenre thriller misteri.