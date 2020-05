Ilustrasi. Nonton Film The Death of Superman Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo) Download Film Jerry O'Connell.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar film superhero animasi Amerika, berikut cara unduh atau download film The Death of Superman dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film via streaming The Death of Superman di ponsel, diperankan oleh Jerry O Connell.

Selain itu, kamu pun bisa menyimak sinopsis film The Death of Superman dalam artikel ini.

Film The Death of Superman merupakan sekuel superhero animasi Amerika yang dirilis pada 2018 dengan fokus alur cerita pada karakter Super Man.

Film The Death of Superman diproduksi oleh Warner Bros Animation dan DC Entertainment.

Adapun pembuatannya didasari pada alur cerita buku komik DC dengan nama yang sama.

Sekuel kali ini merupakan bagian dari dua film “Death and Return of Superman” yang debutnya telah dimulai pada akhir musim panas 2018 kemarin.

Memiliki durasi 81 menit, film ini menceritakan pertempuran antara Superman (Jerry O Connell) dan Doomsday.

Dirilis pada 24 Juli 2018 film ini menerima rilis teater terbatas pada 13 Januari 2019.

Sekuel, sedangkan untuk Reign of the Supermen, dikenalkan pada 15 Januari 2019.

Berikut pemeran film The Death of Superman di antaranya Jerry O Connell, Rebecca Romijn dan Rainn Wilson.