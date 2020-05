Umumkan Kabar Kehamilan Anak Keduanya, Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie Bakal Berikan Natusha Adik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada kabar gembira datang dari pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie mengumumkan akan segera memiliki anak kedua.

Kehamilan kedua Chelsea ini diumumkan melalui akun Instagram masing-masing, Rabu (27/5/2020).

Pengumuman kehamilan kedua Chelsea ini disertai dengan foto yang memperlihatkan perut Chelsea yang sudah terlihat membuncit.

Yang berarti, adik Nastusha Olivia Alinskie akan segera dilahirkan.

Keluarga kecil ini pun tak sabar untuk menyambut buah hati yang masih di dalam perut ini.

Berikut kabar bahagia yang dibagikan oleh Chelsea dan Glenn:

Here it goes..

WE ARE PREGNANT..

2020 is a year full of surprises.

Well every year and every moment can always be a surprise if you are with @glennalinskie .

And this year these surprises came in with uncountable blessings.