VIDEO Chelsea Olivia Umumkan Hamil Anak Kedua, Sang Suami Kompak Tuliskan Cerita Manis

Kehamilan kedua Chelsea ini diumumkan melalui akun Instagram masing-masing, Rabu (27/5/2020).

Pengumuman kehamilan kedua Chelsea ini disertai dengan foto yang memperlihatkan perut Chelsea yang sudah terlihat membuncit.

Yang berarti, adik Nastusha Olivia Alinskie akan segera dilahirkan.

Keluarga kecil ini pun tak sabar untuk menyambut buah hati yang masih di dalam perut ini.

Berikut kabar bahagia yang dibagikan oleh Chelsea dan Glenn:

Here it goes..

WE ARE PREGNANT..

2020 is a year full of surprises.

Well every year and every moment can always be a surprise if you are with @glennalinskie .

And this year these surprises came in with uncountable blessings.

Through love, another baby is forming inside of me.

I have been there before, i know the familiar feeling of being pregnant.

However, this time is very different.

A whole new experience, i felt things i have never felt before when i was pregnant with Nastusha.

And that is what makes it so special.

And the thought of a little lovely creature forming inside of me is just so exhilarating.

I want to thank all of you who gave your best wishes to our family

Senada dengan Chelsea, Glenn pun juga turut mengabarkan berita bahagia ini.