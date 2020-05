Doa Artis Vega untuk Suaminya yang Kembali Bertugas Tangani Pasien Corona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Doa artis Vega Darwanti untuk suaminya yang bertugas menangani pasien corona atau Covid-19.

Artis Vega Darwanti menyatakan bahwa suaminya Dema Sany Sanjaya kembali bertugas menangani pasien virus corona Covid-19.

Pembawa acara tersebut, lewat akun Instagram-nya @vegadarwanti123, mengunggah sebuah video sang suami yang tengah menjalankan shalat.

Vega juga memberikan semangat untuk suami tercinta dalam menunaikan tugasnya memerangi pandemi Covid-19.

"Bismillah Dokdem Mulai Bekerja/Praktek Kembali..

Sehat2 Untuk Semuanya..

Maaf yaa Ayah Aku Record..

Seneng Aja Liat nya," tulis Vega, Rabu (27/5/2020).

Dema Sany Sanjaya diketahui adalah seorang dokter spesialis radiologi.

Sebelumnya, Vega mengunggah pesan menyentuh disertai foto suaminya yang memegang tulisan "I Stay at work for you, you stay at home for us."