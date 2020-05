Drakorindo, Download Drakor How to Buy a Friend, Streaming Drama Korea Lee Shin Young dan Kim So Hye

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Shin Young dalam drama Korea, berikut sinopsis How to Buy a Friend dan simak juga cara unduh atau download drama Korea How to Buy a Friend.

Bagaimanakah sinopsis How to Buy a Friend?

How to Buy a Friend merupakan drama Korea atau drakorindo terbaru Lee Sin Young tayang mulai 7 April 2020.

Drakor ini disutradarai oleh Yoo Young Eun dan ditulis oleh Kim Joo Man.

Ceritanya diadaptasi dari webtoon karya Kwon Laad, dibintangi oleh Lee Shin Young, Shin Seung Ho dan Kim So Hye.

How to Buy a Friend juga dikenal dengan judul Friend Contract.

Drakor ini berjumlah 8 episode, tayang di KBS setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 KST.

How to Buy a Friend adalah drama percintaan di sekolah.

Sinopsis How to Buy a Friend diawali melalui cerita Park Chan Hong adalah seorang siswa SMA biasa.

• Drakorindo, Download Drakor Memorist, Streaming Drama Korea Yoo Seung Hoo

Dia mempunyai bakat menulis dan mendapat tekanan dari orangtuanya soal belajar.