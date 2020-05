Ilustrasi. Nonton Film The Expendables 3 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Antonio Banderas.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar film aksi Sylvester Stallone, yuk simak cara unduh atau download film The Expendables 3, dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Expendables 3 di HP atau ponsel diperankan oleh Sylvester Stallone dan Antonio Banderas.

Bagaimana sinopsis The Expendables 3?

Film The Expendables 3 meruapakam lanjutan sekuel dari film The Expendables dan The Expendables 2, yang ditayangkan perdana di London pada 4 Agustus 2014.

Kemudian, Film The Expendables 3 dirilis secara teatrikal pada 15 Agustus 2014 oleh Lionsgate.

Film 126 menit tersebut disutradarai oleh Patrick Hughes.

Selain itu, ditulis oleh para penulis film handal, yakni Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt dan Sylvester Stallone.

Film The Expendables 3 yang dibintang sejumlah aktor seperti Stallone, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, dan Arnold Schwarzenegger, berhasil meraup pendapatan kotor $214.6 juta dari total anggaran sebesar $90 juta.

Sinopsis Film The Expendables 3.

Film The Expendables 3 meceritakan kereta lapis baja yang membawa buronan ke penjara Denzali.

Kemudian, The Expendables, yang paling dicari terbang menggunakan helikopter dipandu oleh pemimpin Barney Ross.