Ilustrasi. Nonton Film The Matrix Revolutions Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo) Download Film Keanu Reeves.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film The Matrix Revolutions atau download film The Matrix Revolutions dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Matrix Revolutions di ponsel, diperankan oleh Keanu Reeves.

Bagaimana sinopsis film The Matrix Revolutions?

The Matrix Revolutions adalah film aksi dan petualangan asal Amerika Serikat, yang dirilis pada 5 November 2003.

Film The Matrix Revolutions merupakan seri film terakhir dari trilogi The Matrix dan mejadi lanjutan sekuel dari The Matrix Reloaded.

Film yang ditulis dan disutradarai oleh Wachowski Brothers ini, dirilis secara serentak di 60 negara pada 5 November 2003 lalu.

The Matrix Revolutions berhasil menjadi film live-action pertama, yang diputar pada bioskop reguler dan bioskop berteknologi IMAX pada waktu yang bersamaan.

Di mana pada akhir penayangannya di seluruh dunia film The Matrix Revolutions berhasil meraup pendapatan kotor US$ 424.988.211 dari nilai anggaran US$ 150 juta.

Berikut sinopsis The Matrix Revolutions.

Film The Matrix Revolutions bercerita tentang para mesin terus menuju ke arah Zion dan dalam beberapa jam, mereka akan menyerbu para Zionit dan memusnahkan umat manusia.

Sementara itu, Neo sedang ditahan oleh Merovingian di stasiun kereta.