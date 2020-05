Download Lagu Sour Candy MP3 Lady Gaga feat BLACKPINK, Video Klip Sour Candy Lagu Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Sour Candy dinyanyikan Lady Gaga feat BLACKPINK dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Sour Candy dan video klip Sour Candy dalam artikel ini.

Lady Gaga ajak grup K-Pop BLACKPINK berkolaborasi untuk lagu berjudul Sour Candy.

Sour Candy merupakan lagu keenam dari album Lady Gaga bertajuk Chromatica.

Tak perlu waktu 24 jam, lagu Sour Candy merajai trending YouTube Indonesia.

Berikut lirik lagu Sour Candy - Lady Gaga feat BLACKPINK

So-sour candy

(So-sour candy)

I'm sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah