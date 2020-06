Harga Mobil Bekas Honda Jazz Mei 2020, Rp 65 Juta hingga Rp 95 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Honda Jazz Mei 2020, mulai Rp 65 juta.

Berikut harga mobil bekas Honda Jazz Mei 2020 sebagaimana dilansir GridOto, Selasa 26 Mei 2020.

Cek varian, tahun, spesifikasi, dan harga mobil bekas Honda Jazz Mei 2020.

IDSI A/T 2004 1.500 cc, 110 dk Rp 65 juta

IDSI M/T 2004 1.500 cc, 110 dk Rp 65 juta

IDSI A/T 2005 1.500 cc, 110 dk Rp 75 juta

IDSI M/T 2005 1.500 cc, 110 dk Rp 70 juta

VTEC A/T 2005 1.500 cc, 130 dk Rp 75 juta

VTEC M/T 2005 1.500 cc, 130 dk Rp 75 juta

IDSI A/T 2006 1.500 cc, 110 dk Rp 80 juta

IDSI M/T 2006 1.500 cc, 110 dk Rp 75 juta

VTEC A/T 2006 1.500 cc, 130 dk Rp 80 juta

VTEC M/T 2006 1.500 cc, 130 dk Rp 80 juta

IDSI A/T 2007 1.500 cc, 110 dk Rp 85 juta

IDSI M/T 2007 1.500 cc, 110 dk Rp 80 juta

VTEC A/T 2007 1.500 cc, 130 dk Rp 85 juta

VTEC M/T 2007 1.500 cc, 130 dk Rp 85 juta

IDSI A/T 2008 1.500 cc, 110 dk Rp 90 juta

IDSI M/T 2008 1.500 cc, 110 dk Rp 80 juta

VTEC A/T 2008 1.500 cc, 130 dk Rp 90 juta

VTEC M/T 2008 1.500 cc, 130 dk Rp 95 juta

( Tribunlampung.co.id)