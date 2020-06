TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Honda Mobilio Mei 2020, mulai Rp 110 juta.

Berikut harga mobil bekas Honda Mobilio Mei 2020 sebagaimana dilansir GridOto, Jumat 29 Mei 2020.

Cek varian, tahun, spesifikasi, dan harga Honda Mobilio Mei 2020.

E CVT 2014 1.500 cc, 118 dk Rp 135 juta

E M/T 2014 1.500 cc, 118 dk Rp 120 juta

Prestige CVT 2014 1.500 cc, 116 dk Rp 140 juta

RS A/T 2014 1.500 cc, 118 dk Rp 140 juta

RS CVT 2014 1.500 cc, 118 dk Rp 150 juta

RS M/T 2014 1.500 cc, 118 dk Rp 140 juta

S CVT 2014 1.500 cc, 118 dk Rp 130 juta

S M/T 2014 1.500 cc, 118 dk Rp 110 juta

E CVT 2015 1.500 cc, 118 dk Rp 145 juta

E M/T 2015 1.500 cc, 118 dk Rp 130 juta

Prestige CVT 2015 1.500 cc, 116 dk Rp 160 juta

RS A/T 2015 1.500 cc, 118 dk Rp 150 juta

RS CVT 2015 1.500 cc, 118 dk Rp 160 juta

RS M/T 2015 1.500 cc, 118 dk Rp 150 juta

S CVT 2015 1.500 cc, 118 dk Rp 140 juta

S M/T 2015 1.500 cc, 118 dk Rp 120 juta

E CVT Facelift 2016 1.500 cc, 118 dk Rp 155 juta

E M/T Facelift 2016 1.500 cc, 118 dk Rp 140 juta

Prestige CVT Facelift 2016 1.500 cc, 116 dk Rp 170 juta

RS A/T Facelift 2016 1.500 cc, 118 dk Rp 160 juta

RS CVT Facelift 2016 1.500 cc, 118 dk Rp 150 juta

RS M/T Facelift 2016 1.500 cc, 118 dk Rp 170 juta

S CVT Facelift 2016 1.500 cc, 118 dk Rp 150 juta

S M/T Facelift 2016 1.500 cc, 118 dk Rp 130 juta

E CVT Facelift 2017 1.500 cc, 118 dk Rp 160 juta

E M/T Facelift 2017 1.500 cc, 118 dk Rp 150 juta

Prestige CVT Facelift 2017 1.500 cc, 116 dk Rp 180 juta

RS A/T Facelift 2017 1.500 cc, 118 dk Rp 180 juta

RS CVT Facelift 2017 1.500 cc, 118 dk Rp 190 juta

RS M/T Facelift 2017 1.500 cc, 118 dk Rp 180 juta

S CVT Facelift 2017 1.500 cc, 118 dk Rp 160 juta

S M/T Facelift 2017 1.500 cc, 118 dk Rp 140 juta

E CVT Facelift 2018 1.500 cc, 118 dk Rp 185 juta

E M/T Facelift 2018 1.500 cc, 118 dk Rp 170 juta

E M/T Facelift 2018 1.500 cc, 118 dk Rp 160 juta

Prestige CVT Facelift 2018 1.500 cc, 116 dk Rp 190 juta

RS A/T Facelift 2018 1.500 cc, 118 dk Rp 190 juta

RS CVT Facelift 2018 1.500 cc, 118 dk Rp 200 juta

RS M/T Facelift 2018 1.500 cc, 118 dk Rp 190 juta

S M/T Facelift 2018 1.500 cc, 118 dk Rp 150 juta

