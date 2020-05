Salah seorang tahanan tengah menjalani rapid test. Cegah Penyebaran Covid-19, Tahanan Polres Way Kanan Beserta Jajaran Jalani Rapid Test

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Way Kanan menggelar rapid test Covid-19 dengan menyasar 48 orang penghuni tahanan Polres Way Kanan dan jajaran, Sabtu (30/5/2020).

Proses rapid test dilakukan oleh petugas medis dengan APD (alat pelindung diri) lengkap dari Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan dibantu UPT Puskesmas Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu dan Puskesmas Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Disampaikan Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres, meski belum terjadi penyebaran virus Corona dalam tahanan, kegiatan ini sebagai langkah pencegahan.

"Kami bekerjasama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Way Kanan untuk menggelar rapid test terhadap tahanan," ujarnya.

Polres Way Kanan siap mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

"Saya minta setiap anggota dan keluarga melakukan pembatasan diri atau atur jarak agar tidak terpapar virus Corona, tak terkecuali tahanan,” ujarnya.

"Meski berstatus tahanan, tidak menutup kemungkinan mereka ada yang sempat kontak dengan orang luar tahanan seperti keluarga atau orang lain, Kita tak pernah tahu itu," jelas Wakapolres.

Berdasarkan hasil Rapid Test yang dilaksanakan sebanyak 48 orang tahanan dinyatakan Non Reaktif Covid - 19.

Hasilnya, semua tahanan sehat dalam kondisi non reaktif.

Test tersebut sebagai langkah penting guna mencegah penularan Covid-19 atau Coronavirus di dalam tahanan. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)