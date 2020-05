Download MP3 Lagu Lady Gaga Ft BLACKPINK Sour Candy, Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Sour Candy Lady Gaga Ft BLACKPINK, Video YouTube.

Lagu Sour Candy dinyanyikan Lady Gaga Ft BLACKPINK.

Lagu Sour Candy masuk dalam album CHROMATICA Lady Gaga.

Audio musik Lagu Sour Candy dinyanyikan Lady Gaga Ft BLACKPINK dirilis di YouTube Mein 2020.

Lirik Lagu Sour Candy Lady Gaga Ft BLACKPINK

(Opening JENNIE)

So-sour candy

(So-sour candy)

I'm sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah