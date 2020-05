Marion Jola Pamerkan Bagian Tubuhnya, Penggemar Heboh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Marion Jola unggah foto unik tentang pengalaman selama dua bulan lebih di rumah aja mencegah virus corona atau Covid-19, JUmat (29/5/2020)

Ada dua unggahan foto unik Marion Jola di instagram, dirinya pakai dress berwana biru dan bagian punggungnya dipenuhi garis-garis merah efek dari kerokan.

"Self Quarantine goals, finally i did that yes, that "kerokan" thing," tulis Marion Jola, di Instagram, @lalamarionmj.

Postingan foto kerokan Marion Jola mendapat banyak komentar seru dari para pengikut Marion di instagramnya.

Banyak yang memuji foto Marion iti bisa terlihat aestetik, padahal cuma mau nunjukin hasil kerokan saja.

"Seorang Marion Jola aja dikerokin aje aestetik bgt ampun deh," tulis akun @Uwiyyy_.

"Kerokan versi aestetic," tulis akun @rsyspryhh.

Sementara itu Marion Jola selama di masa pandemi ini cukup aktif membagikan kegiatannya di instagram mulai dari foto dan videonya berolahraga, maupun ketika ia menyanyikan lagunya dan mengcover lagu orang lain.

Di beberapa postingan Marion mengungkapkan kerinduannya bernyanyi di atas panggung menghibur para penggemarnya.

"Sebenarnya aku rindu, tapi kita semua harus jaga kesehatan ya lav!," tulis Marion.

