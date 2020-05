Ilustrasi - Nonton Film Sunset In My Hometown Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Park Jung Min.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film Sunset In My Hometown dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film Korea via streaming Sunset In My Hometown di HP atau ponsel.

Pemeran film Korea Sunset In My Hometown di antaranya Park Jung Min dan Kim Go Eun.

Simak juga sinopsis Sunset In My Hometown dalam artikel ini.

Sunset In My Hometown adalah film drama Korea Selatan tahun 2018 yang disutradarai oleh Lee Joon Ik.

Film ini dibintangi Park Jung Min dan Kim Go Eun.

Kim Go Eun beberapa tahun terakhir ini memang karirnya sangat meningkat sekali.

Drama paling baru yang di bintanginya adalah Goblin pada tahun 2016 hingga awal 2017 lalu.

Bahkan di tahun yang sama ia mendapatkan pernghargaan aktris pendatang baru terbaik dalam serial Cheese in the Trap.

Syuting film Sunset In My Hometown sendiri akan dimulai pada musim gugur tahun 2017 ini.

Berikut, sinopsis Sunset In My Hometown.

Di film ini akan bercerita tentang seorang rapper yang dulunya populer.